Найстарішою людиною у світі наразі є 116-річна бразильська черниця, яка всього на 16 днів молодша за Ітооку.

Томіко Ітоока з Японії, яку лише 4 місяці тому було визнано найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннесса, померла 29 грудня у віці 116 років. Про це пише Kyodo News, посилаючись на повідомлення офіційного представника міста Асія, де Ітоока жила в будинку для літніх людей.

Ітоока любила банани і японський напій зі смаком йогурту під назвою Calpis. Коли їй сказали, що вона очолює список світових суперстарожителів, вона просто відповіла: "Дякую".

Вона народилася в Осаці 23 травня 1908 року, у середній школі вона грала у волейбол і вирізнялася енергійним характером. Вона двічі піднімалася на гору Онтаке висотою 3 067 метрів.

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Вона вийшла заміж у 20 років і народила двох дочок і двох синів. Під час Другої світової війни Ітоока керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка. Після смерті чоловіка 1979 року вона жила одна в Нарі. У неї залишилися один син і одна дочка, а також п'ять онуків.

Ітооку визнали найстарішою людиною у світі наприкінці серпня минулого року після смерті 117-річної іспанки Марії Браньяс.

За даними Геронтологічної дослідницької групи, найстарішою людиною у світі зараз є 116-річна бразильська черниця Іна Канабарро Лукас, яка народилася через 16 днів після Ітооки.

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