Жінка народилася 23 травня 1908 року.

Жителька Японії Томіко Ітоока стала найстарішою живою людиною у світі у віці 116 років після того, як померла 117-річна Марія Браньяс, згідно з Книгою рекордів Гіннеса, пише Associated Press.

Зазначається, що жінка народилася 23 травня 1908 року, що було підтверджено Геронтологічною дослідницькою групою, яка перевіряє дані про людей, яким виповнилося 110 років та більше. В результаті група поставила Ітооку на перше місце у світовому рейтингу довгожителів.

За словами журналістів, жінка живе у будинку престарілих у місті Ашія. Коли їй повідомили, що вона є найстарішою людиною, то вона відповіла: "Дякую". Це слово вона часто повторює доглядачам у будинку.

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У AP додали, що Ітоока відсвяткувала свій день народження три місяці тому, отримавши квіти, торт та листівку від мера. Кожного ранку вона п'є напій зі смаком йогурту, а улюблена їжа жінки - банани.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, Ітоока народилася в Осаці, а також було волейболісткою в середній школі. У 20 років вийшла заміж та народила двох дочок та двох синів.

"Під час Другої світової війни Ітоока керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка. Після смерті чоловіка в 1979 році вона жила сама в Нарі, доки не потрапила до будинку престарілих. Вона двічі піднімалася на 3067-метрову гору Онтаке і насолоджувалася довгими пішими прогулянками навіть після того, як їй виповнилося 100 років", - додали в матеріалі.

Смерть попередньої найстарішої людини у світі

Як повідомляв УНІАН, Марія Браньяс, іспанка американського походження померла у віці 117 років. Минулого року в інтерв'ю іспанському новинному каналу ABC вчений Манель Естеллер зазначив, що в Марії Браньяс була "абсолютно ясна голова", незважаючи на її вік.

"Вона з вражаючою ясністю пам'ятає події, які відбулися, коли їй було лише чотири роки, і в неї немає жодних серцево-судинних захворювань, поширених у літніх людей", - зауважив він.

Відомо, що жінка пережила іспанський грип і громадянську війну, про які, за її словами, у неї "дуже погані спогади". Крім того, вона була одружена з каталонським лікарем на ім'я Джоан Морет, який помер 1976 року.

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