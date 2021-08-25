Також пролунав гімн України.

Об'єднані Арабські Емірати привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності. Найвищий хмарочос світу, який знаходиться в Дубаї, засяяв у кольорах українського прапора України.

Про це повідомляється на сторінці хмарочоса в Twitter.

Сьогодні вночі Бурдж-Халіфа святкує День незалежності України та бажає її народу миру й процвітання, – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео звучить гімн України.

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

Варто відзначити, що це не перший раз, коли ОАЕ висловлює підтримку Україні подібним чином. Минулого року на День Незалежності України також підсвітили Бурдж-Халіфа синьо-жовтими кольорами.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський отримав привітання від лідерів США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн з нагоди 30-річчя незалежності України.

Автор: Анастасія Горбачова