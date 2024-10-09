Минулого року народжуваність в Італії впала 15-й рік поспіль і досягла нового рекордного мінімуму.

Демографічна ситуація в Італії є найгіршою в Європі з точки зору потенціалу економічного зростання між 2023 і 2040 роками, а швидке старіння населення становить загрозу для державних фінансів країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані рейтингового агентства Scope Ratings.

Зазначається, що минулого року народжуваність в Італії впала 15-й рік поспіль і досягла нового рекордного мінімуму в 379 000, що є найнижчим показником з моменту об'єднання країни в 1861 році:

"Чисельність населення працездатного віку в Італії скоротиться майже на 19% між 2023 і 2040 роками - це найбільше скорочення в Європі, яке випереджає скорочення, очікуване в Німеччині, Іспанії (обидві на 14%) і Франції (2%)".

Водночас, за даними аналітиків, скорочення робочої сили в третій за величиною економіці єврозони підкреслює "зростаюче значення реформ ринку праці для довгострокових економічних перспектив Італії".

При цьому рівень зайнятості в країні вже є найнижчим у ЄС. Так, згідно з даними Євростату, минулого року 66,3% італійців у віці 20-64 років мали роботу, тоді як середній показник у Євросоюзі становив 75,3%.

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