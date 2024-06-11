Опитування показують, що Захід не готовий до повномасштабної війни не лише технічно, але й морально.

Європейська молодь не готова захищати власні країни зі зброєю в руках у випадку, якщо справдяться прогнози про напад РФ на НАТО. Про це свідчать соціологічні опитування, результати яких аналізує видання Politico.

Автори публікації зауважують, що лише минулого тижня Захід відзначив 80-у річницю висадки західних військ в Нормандії під час Другої світової війни. За вигнання нацистів із Франції та країн Бенілюксу союзники заплатили десятками тисяч життів. І це були молоді чоловіки, які рішуче стали до збройної боротьби попри високі шанси загинути в бою.

І на тлі заяв Джо Байдена про "найвеличніше покоління", яке перемогло у Другій світовій, європейська молодь прямо заявляє про відсутність будь-якого бажання ризикувати життям у разі російського вторгнення в їхні країни.

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Опитування, проведене у Великій Британії минулого тижня показало, що лише 29% британців у віці від 18 до 24 років принаймні на словах готові захищати країну від вторгнення. Континентальні європейці також не є більш войовничими чи патріотичними. За даними опитувань, у разі, якщо їхня країна опиниться у війні, лише 32% європейців готові воювати.

Навіть у США – найпотужнішій за військовим потенцалом країні світу – опитування 2022 року показало, що лише 55% американців стали б до зброї у разі повномасштабної війни. Показовим є те, що серед старшого покоління (50-64 роки) готових воювати виявилося набагато більше, ніж серед молоді (18-34 роки).

"Цей брак патріотизму може бути викликаний різними причинами: зростаюча недовіра до урядів; втома та відраза від неправильно уявлених "вічних війн", які закінчилися поразкою; загальна втрата довіри до західних цінностей; почуття права на власний вибір, яке молодь зараз має у надлишку порівняно з їхніми попередниками; і консерватори, безсумнівно, додали б до списку надмірні вибачення за минулі злочини Заходу та неспроможність навчити гордості за те, що Захід справді зробив", – пише Politico.

Разом з тим видання нагадує, що у 1930-роках серед освіченої британської молоді теж панувала думка, що захищати британську монархію – не їхня справа. За це їх навіть звинувачували в підігруванні Гітлеру. Але, коли війна таки почалася, британська молодь запекло билася за свою країну.

Проблеми Заходу із готовністю до війни

Як писав УНІАН, Захід зовсім не готовий до повномасштабної війни на виснаження, як в Україні. За словами військового аналітика Алекса Вершиніна, проблема полягає як у неправильній військовій доктрині, зосередженій на швидкоплинній маневреній війні, так і в неготовності промислової бази до виробництва великої кількості зброї.

Разом з тим проблемою є і те, що армія США зациклилася на ідеї "високоточної війни", яка просто не працює. Військовий експерт Амос Фокс на конкретних прикладах з історії показав, як американська "високоточна війна" зазнавала невдачі раз за разом.

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