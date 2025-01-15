Дуда зауважив, що працював з президентом Трампом чотити роки його першого строку, в тому числі в плані світової безпеки.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вже неодноразово говорив про Україну з новообраним президентом США Дональдом Трампом і той бере її до уваги, вивчає можливості для завершення російського вторгнення, щоб Україна була безпечною і існувала як незалежна держава. Про це Дуда сказав у Варшаві під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з представниками ЗМІ.

Польського президента запитали, чи запланована найближчим часом його зустріч з Трампом і чи готовий він виконувати роль лідера серед очільників країн Європи, щоб не допустити прийняття необдуманих рішень, які можуть бути напряму шкідливими з точки зору безпеки України.

"Я думаю, що говорити про будь-які необдумані, непродумані рішення є зовсім невиправдано. Тому що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, вони б вже були, про них би вже чули з вуст президента Трампа. Я думаю, що тут таких рішень не існує. Президент Трамп дуже спокійно розглядає реальні можливості, дії, які можуть прийматися з метою завершення російського вторгнення і щоб Україна була безпечною, щоб існувала як незалежна держава. Я думаю, що це є фундамент, основне з розмов моїх з Президентом Трампом", - відповів Дуда.

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Він сказав, що вже неодноразово говорив про Україну з Трампом. Польський лідер зазначив:

"Завжди під час зустрічі Трамп запитує в мене мою оцінку ситуації в Україні. І завжди я її озвучую. В останній раз була нагода в Парижі. І я не сумніваюся, що подібні нагоди незабаром у нас ще будуть. Попереду вступ Трампа на посаду президента, вже вдруге. І я спокійно ставлюсь до перспективи побудови безпеки під час другого терміну президента Трампа, а також стосовно безпеки України".

Дуда зауважив, що працював з президентом Трампом 4 роки його першого строку, в тому числі в плані світової безпеки.

"І сьогодні я спокійно сприймаю факт вступу на посаду президента Трампа вже на наступному тижні", - підкреслив Дуда.

Він каже, що не знає, коли в нього буде наступна зустріч з Трампом.

"Але запевняю, що від мене Трампу надходить інформація як від політика, який зберігає гарні відносини і навіть дружні, і який є сусідом України, а також з близької відстані спостерігає і користується відповідною інформацією з України. І така оцінка президенту Трампу передається. І безумовно вона береться до уваги", - сказав Дуда.

Членство України в НАТО - думка Дуди

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Дуда також наголосив, що найбільшою гарантією безпеки для України було би членство в Північноатлантичному альянсі. За його словами, є усвідомлення, що повне приєднання, вступ України в НАТО буде можливим тільки після припинення воєнних дій, але на сьогоднішній день Польща наполегливо вимагає, щоби Україні видали запрошення до членства в НАТО.

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