Під час засідання відбувся телефонний дзвінок між сторонами.

У неділю, 10 грудня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перервав засідання уряду задля телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомляє ізраїльська газета Haaretz, Нетаньяху пішов посеред засідання уряду Ізраїлю і повернувся наприкінці.

"Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху покинув засідання кабінету міністрів, яке відбулося в неділю вранці, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, і повернувся лише в кінці засідання", - пише газета.

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Путін і Нетаньяху розмовляли близько 50 хвилин. Це розмова була другою після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Перша розмова між Путіним та Нетаньяху відбулася 16 жовтня.

Війна Ізраїлю з ХАМАС: останні новини

Сполучені Штати Америки ветували резолюцію Ради Безпеки ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Гази в війні між Ізраїлем і ХАМАС. За проект документу проголосували 13 з 15 членів Ради Безпеки. Велика Британія від голосування утрималася.

На початку грудня зʼясувалося, що трейдерів могли попередити про майбутній напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Напередодні атаки на фондовому ринку спостерігалася незвичайна активність – фіксувався сплеск коротких продажів ізраїльських акцій.

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