Пасажирка Boeing 737-524, який зазнав аварії в Індонезії, разом з дітьми зробила селфі на телефон і відправила родині незадовго до смерті.
Фотографію опублікувало видання Daily Mail.
За інформацією видання, перед вильотом Ратіх Вінданія, яка подорожувала з трьома дітьми, поділилася своїм знімком з родичами. На фото усміхнена жінка сидить в кріслі літака, а її син і дочка сміються, дивлячись в камеру.
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Як розповів її брат, Вінданія підписала знімок фразою: "Бувай, сім'я! Ми летимо додому".
Він також додав, що крім сестри на борту перебували його батьки. Спочатку вони повинні були летіти іншим рейсом, проте їхні плани змінилися в останню хвилину.
Аварія літака в Джакарті
- 9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти.
- На борту було 62 особи, у тому числі десятеро дітей.
- 10 січня 2021 року поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після краху Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.
- 10 січня 2021 року знайшли чорні ящики Boeing 737, що розбився.
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