У Нідерландах тисячі сімей були звинувачені в шахрайстві з отриманням допомоги на дітей.

Уряд Нідерландів пішов у відставку через скандал з допомогою на дітей.

Про це повідомляє NOS.

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Прем'єр-міністр Марк Рютте найближчим часом подасть офіційне прохання про відставку королю Віллему-Александеру.

За даними видання, про своє бажання покинути пост заявив і міністр економіки країни Ерік Вібес, який був державним секретарем фінансів, коли мала місце справа про допомогу по догляду за дітьми.

Скандал з допомогою на дітей: що сталося

В кінці минулого року були опубліковані результати розслідування, згідно з якими, тисячі батьків в Нідерландах були помилково звинувачені в шахрайстві з отриманням дитячої допомоги.

Сім'ям було наказано повернути отримані кошти, починаючи з 2012 року. В результаті цього багато з них були оголошені банкрутами.

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Переклад: Катерина Лиманська