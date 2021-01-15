Уряд Нідерландів йде у відставку / фото flickr.com/elentir
Уряд Нідерландів пішов у відставку через скандал з допомогою на дітей.
Про це повідомляє NOS.
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Прем'єр-міністр Марк Рютте найближчим часом подасть офіційне прохання про відставку королю Віллему-Александеру.
За даними видання, про своє бажання покинути пост заявив і міністр економіки країни Ерік Вібес, який був державним секретарем фінансів, коли мала місце справа про допомогу по догляду за дітьми.
Скандал з допомогою на дітей: що сталося
- В кінці минулого року були опубліковані результати розслідування, згідно з якими, тисячі батьків в Нідерландах були помилково звинувачені в шахрайстві з отриманням дитячої допомоги.
- Сім'ям було наказано повернути отримані кошти, починаючи з 2012 року. В результаті цього багато з них були оголошені банкрутами.
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