Він назвав жартом повідомлення ЗМІ про те, що його бив особисто Лукашенко.

Білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич заявив, що під час та після затримання його ніхто не бив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Мінську, відповідаючи на запитання журналістів.

Трансляція заходу велася на YouTube-каналі Національного прес-центру Республіки Білорусь.

Так, Протасевич назвав жартом повідомлення ЗМІ про те, що його бив особисто Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі.

Читайте також"Результат тортур": засновник Nexta та Тихановська прокоментували "інтерв'ю" Романа Протасевича (відео)

"Добре, що ви почали розмову з жарту. ...Щодо цього жарту я навіть коментувати не буду - це просто смішно", - сказав він.

Водночас Протасевич заявив, що сліди на руках, які були видні під час його "інтерв'ю" білоруському телеканалу ОНТ, - це сліди від стяжок, які на нього наділи під час затримання.

"Затримання, наскільки я зрозумів, було для співробітників таким несподіваним, що у них не було при собі наручників", - пояснив блогер.

Він також зазначив, що нібито відчуває себе прекрасно і не має жодних скарг, а всі новини про його поганий стан здоров'я назвав фейком.

"Якщо хтось у цьому сумнівається, то я готовий з дозволу слідства пройти будь-яку незалежну медичну експертизу", - додав Протасевич.

За його словами, під час і після затримання його ніхто не бив. "Зі мною все гаразд. У мене немає ні на що скарг. Ніхто мене не бив. Навіть пальцем не чіпав, я так скажу", - повідомив він.

Крім того, Протасевич розповів, що співпрацювати зі слідством і давати інтерв'ю його нібито ніхто не примушував.

"Я розумію, якої шкоди я завдав не тільки державі, а й країні. І зараз я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію", - сказав блогер.

Затримання Романа Протасевича: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Читайте також"Визнання" провини та "повага" до Лукашенка: з'явилося "інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу (відео)

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідує Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

4 червня посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення заборонити білоруським авіакомпаніям з 00-00 годин (за центральноєвропейським часом) 5 червня виконувати рейси в аеропорти Євросоюзу або через його повітряний простір.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи