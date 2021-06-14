Білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич заявив, що під час та після затримання його ніхто не бив.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Мінську, відповідаючи на запитання журналістів.
Трансляція заходу велася на YouTube-каналі Національного прес-центру Республіки Білорусь.
Так, Протасевич назвав жартом повідомлення ЗМІ про те, що його бив особисто Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі.
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"Добре, що ви почали розмову з жарту. ...Щодо цього жарту я навіть коментувати не буду - це просто смішно", - сказав він.
Водночас Протасевич заявив, що сліди на руках, які були видні під час його "інтерв'ю" білоруському телеканалу ОНТ, - це сліди від стяжок, які на нього наділи під час затримання.
"Затримання, наскільки я зрозумів, було для співробітників таким несподіваним, що у них не було при собі наручників", - пояснив блогер.
Він також зазначив, що нібито відчуває себе прекрасно і не має жодних скарг, а всі новини про його поганий стан здоров'я назвав фейком.
"Якщо хтось у цьому сумнівається, то я готовий з дозволу слідства пройти будь-яку незалежну медичну експертизу", - додав Протасевич.
За його словами, під час і після затримання його ніхто не бив. "Зі мною все гаразд. У мене немає ні на що скарг. Ніхто мене не бив. Навіть пальцем не чіпав, я так скажу", - повідомив він.
Крім того, Протасевич розповів, що співпрацювати зі слідством і давати інтерв'ю його нібито ніхто не примушував.
"Я розумію, якої шкоди я завдав не тільки державі, а й країні. І зараз я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію", - сказав блогер.
Затримання Романа Протасевича: подробиці
Як повідомляв УНІАН, 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
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Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.
Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.
Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідує Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.
4 червня посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення заборонити білоруським авіакомпаніям з 00-00 годин (за центральноєвропейським часом) 5 червня виконувати рейси в аеропорти Євросоюзу або через його повітряний простір.
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