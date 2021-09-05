За словами німецького канцлера, це хороший знак, що аеропорт у Кабулі можна використовувати для польотів знову.

Німеччина хоче провести переговори з талібами про те, як евакуювати з Афганістану своїх місцевих контрактників, котрі залишилися в країні.

Про це в неділю, 5 вересня, заявила канцлер Ангела Меркель, пише Reuters.

Вона додала, що це хороший знак, що аеропорт у Кабулі можна використовувати для польотів знову.

"Нам потрібно поговорити з "Талібаном" про те, як ми можемо продовжувати вивозити людей, які працювали на Німеччину, з цієї країни в безпечне місце", - сказала Меркель.

Міжнародні організації також повинні мати можливість покращити гуманітарну ситуацію в Афганістані, додала вона.

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Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.. 28 серпня два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 360 осіб, з них майже 80 українців.

19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.

30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

Автор: Олександр Топчій