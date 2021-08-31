США у будь-якій своїй співпраці з урядом талібів керуватимуться лише своїми національними інтересами.

Рух "Талібан" має виконати низку зобов'язань, щоб здобути легітимність і підтримку своєї влади в Афганістані.

Про це йдеться в зверненні держсекретаря США Ентоні Блінкен, опублікованому на сайті Держдепу.

Він наголосив, що США у будь-якій своїй співпраці з урядом талібів керуватимуться лише своїми національними інтересами. Ця взаємодія ґрунтуватиметься не на тому, що говорить уряд на чолі з "Талібаном", а на тому, що він робить для виконання своїх зобов'язань, зазначив Блінкен.

"Талібан прагне міжнародної легітимності та підтримки. Наше послання таке: будь-яка легітимність і будь-яка підтримка мають бути заслуженими. Таліби можуть зробити це, виконуючи обіцянки і зобов'язання щодо свободи подорожей; поважаючи основні права афганського народу, включаючи жінок та меншини; виконуючи свої зобов’язання щодо боротьби з тероризмом; не здійснюючи репресії щодо тих, хто вирішить залишитися в Афганістані; та сформувавши інклюзивний уряд, який може задовольнити потреби та відображати прагнення афганського народу", - сказав Блінкен.

Зокрема він нагадав, що "Талібан" взяв на себе зобов'язання не допустити використання Афганістану як бази для терористів, які можуть загрожувати США або їхнім союзникам.

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Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.. 28 серпня два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 360 осіб, з них майже 80 українців.

19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.

30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

Автор: Олександр Топчій