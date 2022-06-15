Шольц стурбований тим, що такий крок може призвести до загострення відносин РФ і Німеччини щодо імпорту російського газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Bloomberg. За приєднання до державного капіталу колишньої дочки "Газпрому" виступив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Шольц стурбований тим, що такий крок може призвести до загострення відносин РФ і Німеччини щодо імпорту російського газу. Але щоб врятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини має намір виділити до 10 мільярдів євро.

Позика призначена для стабілізації фінансів Gazprom Germania та забезпечення безпеки поставок після того, як Росія обмежила поставки газу.

"За допомогою такого підходу федеральний уряд зберігає свій вплив на цю частину критичної енергетичної інфраструктури та запобігає загрозі енергетичній безпеці", – йдеться в заяві уряду Німеччини.

Група володіє найбільшим в Німеччині сховищем газу і має глобальну торгову команду з філіями в Лондоні і Сінгапурі. Окрім того, що вона є одним із провідних трейдерів газу та електроенергії в Європі, вона має підрозділи в Азії та Північній Америці.

Після нападу Росії на Україну російський державний концерн-монополіст "Газпром" повідомив, що більше не володіє німецькою Gazprom Germania. Він передав актив маловідомій компанії, щоб вивести її з-під санкцій.

Влада ФРН у свою чергу на початку квітня призначила Федеральне агентство з мереж (BNetzA) довірчим керуючим компанії, щоб убезпечити постачання країни газом.

Вас також можуть зацікавити новини: