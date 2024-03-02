Літаки Німеччини перехопили російські біля Латвії / facebook.com/gaisaspeki

У п'ятницю, 1 березня, німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки поблизу територіальних вод Латвії.

Як повідомили Військово-повітряні сили Латвії, винищувачі ФРН вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде". Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вирушили на таку місію.

Німецький винищувач / facebook.com/gaisaspeki

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", – зазначив  міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Перехоплення літаків / facebook.com/gaisaspeki

Перехоплення російських літаків: останні новини

Влітку пілоти Нідерландів і Данії були змушені підняти винищувачі F-16 через бомбардувальники РФ, що наблизилися до повітряного простору Альянсу над Північним морем. 

У липні повідомлялося, що у Сирії російський винищувач пролетів так близько до розвідувального літака США, що тому довелося пройти через турбулентний слід.

У квітні повідомлялося про перехоплення російських літаків над Фінською затокою і Балтійським морем.

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