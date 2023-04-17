Перехоплення здійснювали винищувачі Британії та Німеччини.

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки, що перебували над Фінською затокою і Балтійським морем - поблизу повітряного простору НАТО.

Як повідомляють британські ВПС, літаки РФ перехоплювали винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила "Ріхтофен" ВПС Німеччини. Один з російських літаків вдалося ідентифікувати як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, що прямував до Калінінградської області.

Його зустріли два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді, й супроводили через північно-західну частину естонського регіону польотної інформації. На перехоплення згодом вирушили літаки Gripen військово-повітряних сил Швеції.

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ВПС Британії зазначає, що це перехоплення не є унікальним, але демонструє відданість колективній обороні повітряного простору НАТО.

"Наші союзники й партнери в регіоні повинні бути впевнені в тому, що НАТО тут залишатиметься й надалі, а Велика Британія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо колективної оборони повітряного простору НАТО", – підкреслюється в повідомленні.

Перехоплення літаків РФ

Нагадаємо, що країни НАТО доволі часто перехоплюють російські літаки біля своїх кордонів. Зокрема, 15 березня 2023 року ВПС Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії. Він не зв'язався з естонською авіадиспетчерською службою.

Пізніше винищувачі НАТО вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії.

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