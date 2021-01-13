Американський письменник Джон Грінвальд оприлюднив на своєму сайті Black Vault понад 700 документів Центрального розвідувального управління США стосовно невпізнаних літаючих об'єктів (НЛО).
Читайте такожCNN: Пентагон офіційно опублікував відео контактів з НЛО (відео)Про це пише New York Post.
Зазначається, що ці дані йому надали в рамках закону про доступ до інформації. Перед цим Грінвальд подав запит, який стосувався сотні документів, тому ЦРУ просто зібрало їх на компакт-диск і направило письменнику.
Грінвальд зазначив, що не можна перевірити, чи дійсно архів є повним і чи не міг уряд США зберегти секретність деяких записів.
Документи ЦРУ про НЛО: що відомо
- Більшість розсекречених документів відредаговані, а загальна якість фотокопій досить низька.
- Дані не містять інформацію про контакти з інопланетянами.
- Наводяться звіти про інциденти, пов'язані зі спостереженням аномальних атмосферних явищ, багато з яких залишаються незрозумілими.
- Використовувані в документах терміни, наприклад, "аномальні літальні апарати" (Anomalous Aerial Vehicles), не є синонімами інопланетних кораблів, а просто є якимись об'єктами, які очевидці не змогли впізнати.
- У ЦРУ підтвердили, що оприлюднені дані стосуються розслідувань щодо НЛО.
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