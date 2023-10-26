Також він анонсував, що перше засідання нового складу Сейму відбудеться 13 листопада.

Президент Польщі Анджей Дуда після консультацій з партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем’єр-міністра є два серйозних претенденти.

"Сьогодні ми маємо двох серйозних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість", – сказав Дуда, передає TVN24. Він зазначив, що такими кандидатами є Дональд Туск від опозиції та чинний прем’єр Матеуш Моравецький.

"Це нова ситуація в наших демократичних стандартах і я маю це враховувати", - зауважив польський президент і пояснив, що це коли партія, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах, зіткнулася з коаліцією опозиційних партій у Сеймі, які матимуть більшість.

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При цьому Дуда проігнорував заклик опозиції почати роботу Сейму якомога раніше. Він сказав, що термін роботи нинішнього парламенту ще триває і він не бачить підстав скорочувати конституційний термін його повноважень. Тому перше засідання нового складу Сейму глава держави призначив на 13 листопада.

Вибори в Польщі

15 жовтня в Польщі пройшли парламентські вибори. 17 жовтня в країні підрахували всі голоси на парламентських виборах. Перше місце зайняла правляча партія "Право і справедливість" (35,38% голосів), проте вона втратить більше десяти місць у Сенаті. У неї було 48 представників у парламенті, тепер буде 34.

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