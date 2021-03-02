Понтифік припустив, що для боротьби з кліматичними змінами владі потрібно в першу чергу розібратися з корупцією і несправедливістю.

Глава Католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через зміни клімату.

Слова Франциска передає Daily Mail.

За словами Папи Римського, якщо лідери різних країн не відреагують, зокрема, на танення льодовиків і зміну температур - світ чекає катастрофа.

"(Всесвітній потоп - ред.) станеться, якщо ми продовжимо йти тим же шляхом», - вважає Франциск.

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Він нагадав, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки тому, що був доброчесним. У зв'язку з цим понтифік припустив, що для боротьби з кліматичними змінами владі потрібно в першу чергу розібратися з корупцією і несправедливістю.

У той же час Франциск допустив, що сам по собі потоп може бути і міфом, проте він служить хорошим прикладом того, як Бог може обрушити свій гнів заради боротьби з гріхами людей.

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Автор: Денис Прядко