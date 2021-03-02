Франциск зазначив, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки тому, що був доброчесним / Фото REUTERS

Глава Католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через зміни клімату.

Слова Франциска передає Daily Mail.

За словами Папи Римського, якщо лідери різних країн не відреагують, зокрема, на танення льодовиків і зміну температур - світ чекає катастрофа.

"(Всесвітній потоп - ред.) станеться, якщо ми продовжимо йти тим же шляхом», - вважає Франциск.

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Він нагадав, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки тому, що був доброчесним. У зв'язку з цим понтифік припустив, що для боротьби з кліматичними змінами владі потрібно в першу чергу розібратися з корупцією і несправедливістю.

У той же час Франциск допустив, що сам по собі потоп може бути і міфом, проте він служить хорошим прикладом того, як Бог може обрушити свій гнів заради боротьби з гріхами людей.

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Автор: Денис Прядко