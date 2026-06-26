Блискуча тактика України: Британія витрачає мільярди на підготовку до минулої війни, -The Telegraph

Головною причиною краху Стармера стало повне ігнорування необхідності негайного відновлення боєздатності армії в умовах щоденного загострення глобальної безпекової ситуації.

Незалежно від того, хто саме очолить уряд Великої Британії після політичного падіння сера Кіра Стармера, новий прем'єр-міністр постане перед критичним завданням – реформувати Збройні сили на основі викликів майбутніх воєн, а не досвіду минулих конфліктів, пише The Telegraph.

Головною причиною краху Стармера стало повне ігнорування необхідності негайного відновлення боєздатності армії в умовах щоденного загострення глобальної безпекової ситуації. Його постійні заяви про те, що захист держави є пріоритетом, повністю нівелювалися відмовою виділяти кошти на фінансування військових потреб. Це призвело до системної кризи та гучних відставок у кабінеті, зокрема міністра оборони Джона Гілі та міністра з питань збройних сил Ела Карнса.

Намір Стармера поспіхом оприлюднити затягнутий План оборонних інвестицій (DIP) перед липневим самітом НАТО лише підтверджує неадекватність запропонованих ним фінансових ініціатив масштабу національних загроз.

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Наразі лідером перегонів на посаду очільника уряду вважається Енді Бернем, який уже висловив готовність переглянути закладене Стармером скромне збільшення бюджету на 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Проте експерти наголошують, що навіть для простого збалансування оборонних витрат відомству негайно потрібно щонайменше 28 мільярдів.

Водночас додаткове фінансування матиме сенс лише за умови його радикального перерозподілу на користь новітніх технологій. Торішній Стратегічний оборонний огляд хоч і розкрив катастрофічний стан армії, але його рекомендації щодо масової закупівлі традиційних військових кораблів, літаків та танків Challenger виглядають застарілими на тлі стрімкої технологічної трансформації сучасного поля бою.

Досвід України як дорожня карта та криза британського ВПК

Революційний досвід україно-російської війни, де українські військові продемонстрували феноменальне застосування безпілотних систем, став найважливішим етапом розвитку військової справи з часів появи перших танків у Першій світовій війні. Оновлена концепція вимагає повної інтеграції дронів та штучного інтелекту у традиційні підрозділи.

Наприклад, поточна програма модернізації парку зі 148 британських танків Challenger вартістю близько 1 мільярда фунтів стерлінгів буде ефективною лише за умови їхньої тісної взаємодії з повітряними та наземними безпілотними платформами.

Як зазначив начальник Генерального штабу генерал Сір Ролі Вокер, у разі потенційного зіткнення з такою ворожою державою як Росія, традиційна бронетехніка діятиме виключно в синергії з робототехнікою.

Головною проблемою Сполученого Королівства залишається абсолютна неспроможність вести тривалу інтенсивну війну через деградацію промислової бази після десятиліть фінансових скорочень. Зараз у розпорядженні британської армії є близько 10 000 безпілотників, що фактично дорівнює кількості дронів, яку Збройні сили України витрачають за один день запеклих боїв.

Для забезпечення оборони Україна виробляє близько чотирьох мільйонів безпілотних апаратів на рік, що наразі є недосяжним показником для зруйнованої британської індустрії. Для створення реальної сили стримування Лондону недостатньо просто купувати готову техніку – необхідно перевести промисловість країни на військові рейки та створити масштабні закриті цикли виробництва боєприпасів і дронів, щоб обсяги накопичення зброї відповідали здатності армії її застосовувати.

Відставка британського прем'єра

Як повідомляють видання Sky News та The Guardian, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер офіційно оголосив про складання своїх повноважень 22 червня. Очільник уряду також зазначив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії, і вже поінформував про своє рішення короля Чарльза III. У своєму зверненні Стармер наголосив, що "з повагою" ставиться до позиції однопартійців, які більше не бачать у ньому лідера, здатного привести політсилу до перемоги.

"Зараз перед моєю партією постало питання: чи є я саме тією людиною, яка має найкращі шанси очолити її на майбутніх загальних виборах. Я почув чітку відповідь колег і приймаю її з повною повагою", – підсумував Стармер.

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