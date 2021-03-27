Вранці у суботу на сході столиці Єгипту Каїр обвалилась багатоповерхівка.
Про це пишуть Arabic News.
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Унаслідок інциденту загинули щонайменше 5 людей і ще понад 20 отримали поранення.
Al Arabiya уточнює, що будівля складалася з підвалу і 10 поверхів.
Поліція огородила постраждалий район, тоді як сили цивільної оборони й медики оглядали завали під час пошуково-рятувальної операції.
Причини обвалу ще з’ясовують. Arabic News зауважують, що такі випадки у Єгипті не рідкість, оскільки столиця активно забудовується в обхід закону та без дотримання правил техніки безпеки.
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