Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.
Про цей візит повідомив речник фон дер Ляєн Ерік Мамер.
"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.
Як відомо, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.
9 травня очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет.
Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.
Шостий пакет санкцій ЄС і нафтове ембарго: що прагнуть ухвалити
- Поставки сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продуктів перероблювання нафти – до кінця року.
- Віктор Орбан у листі до Єврокомісії назвав новий пакет санкцій проти РФ "історичною помилкою". Він сказав, що хоче п'ятирічного винятку з заборони на купівлю російської нафти.