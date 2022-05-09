В Будапешті фон дер Ляєн обговорить з Орбаном питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єром Віктором Орбаном, вочевидь, з метою переконати його щодо нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Про цей візит повідомив речник фон дер Ляєн Ерік Мамер.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні пообіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

Як відомо, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет.

Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.

Шостий пакет санкцій ЄС і нафтове ембарго: що прагнуть ухвалити