Ухвалений закон відкриває доступ до банків сперми для лесбійських пар.

Парламент Швейцарії легалізував у країні одностатеві шлюби.

Читайте такожУ Польщі хочуть заборонити марші ЛГБТПро це повідомляє La Tribune de Geneve.

"Це історична перемога прав ЛГБТК+ спільноти", - заявили в правозахисній організації Amnesty Switzerland.

У Національній раді (нижній палаті парламенту) за новий закон проголосували 136 депутатів, 48 висловилися проти, 9 утрималися. У Раді кантонів (верхній палаті парламенту) документ підтримали 24 депутати, 11 висловилися проти, 7 утрималися.

Категорично проти нового закону виступила ультраконсервативна християнська партія "Федерально-демократичний союз Швейцарії".

Легалізація одностатевих шлюбів у Швейцарії: інші подробиці

Швейцарія стала 30-ю країною у світі, що легалізувала одностатеві шлюби. Першими це зробили Нідерланди у 2001 році.

Відомо, що з 2007 року у Швейцарії одностатеві пари могли оформляти відносини в якості так званого партнерства, проте таким парам не дозволялося всиновлювати дітей.

З набранням чинності нового закону одностатевий шлюб прирівнюється до звичайного.

Закон відкриває доступ до банків сперми для лесбійських пар.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц