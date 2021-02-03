Олексій Навальний - це російський опозиційний політик, блогер і юрист.

Олексій Анатолійович Навальний - російський політик, блогер, юрист, політичний громадський діяч. Відомий своєю опозиційною позицією та антикорупційними розслідуваннями про російських чиновників. Засновник "Фонду боротьби з корупцією", який розслідує корупційні зв'язки і схеми органів російської влади. Олексій веде популярні YouTube-канали і є важливою фігурою протестного руху Росії.

Біографія Олексія Навального

Олексій народився 4 червня 1976 року, в підмосковному військовому містечку Бутині. Його батько був військовим. У Олексія є молодший брат Олег. Після закінчення школи Навальний вступив до російського університету дружби народів на юридичний факультет, де отримав юридичну освіту. Потім отримав другу вищу освіту економіста у Фінансовій академії при Уряді РФ.

У 2004 році Олексій заснував "Комітет захисту москвичів", який боровся проти згубної для міста точкової забудови. З 2008 року працював юристом, вів судові процеси проти найбільших російських корпорацій. Політична кар'єра Навального почалася в 2007 році, коли він отримав посаду в Демократичній партії "Яблуко". Пізніше брав участь в "Російському марші" і "Марші мільйонів".

Поступово Навальний стає одним з лідерів опозиції в РФ. У 2010 році він заснував проект "РасПил", який розслідує факти шахрайства при держзакупівлях. У 2011 році Навальний заснував антикорупційну організацію "Фонд боротьби з корупцією". Він звинуватив вище керівництво Росії у вбивстві Бориса Нємцова у 2015 році.

У 2013 році Олексій взяв участь у виборах московського мера. Він посів друге місце на виборах, набравши 27% голосів. У цей час ФБК представляє кілька фільмів про антикорупційні розслідування, що викликає суспільний резонанс. У 2017 році штаб Навального представив фільм "Он вам не Димон" про корупційні схеми Дмитра Медведєва, які спровокували мітинги.

У 2017 році Навальний публікує передвиборчу президентську програму. Свою партію він називає "Росія майбутнього". Олексій подав документи на реєстрацію в президентських виборах, але ЦВК відмовився реєструвати його кандидатуру. Проти Навального було порушено кілька кримінальних справ, які він назвав сфабрикованими російською владою. Серед них - "Ів Роше" і "Кіровліс". Навальний неодноразово організовував акції протесту в Росії і закликав людей виходити на мітинги у великих містах.

Читайте такожВирок Навальному: стало відомо, де відбуватиме покарання опозиціонер20 серпня 2020 Олексій був госпіталізований в лікарню міста Омська в несвідомому стані. Він знепритомнів у літаку з Томська. Медики ввели його в штучну кому. 22 серпня політика доставили в Німецьку клініку "Шаріте", де повідомили, що Навальний був отруєний отрутою групи "Новачок". Незабаром Олексію стало краще і його виписали з клініки. У січні 2021-го Олексій з сім'єю повернувся в Росію, проте в аеропорту його затримали. 2 лютого за справу "Ів Роше" Московський міський суд постановив відправити Навального в колонію загального режиму строком на 3,5 роки.

Особисте життя Навального

У 1999 на відпочинку в Туреччині познайомився зі своєю майбутньою дружиною Юлією, економістом за освітою. Пара швидко одружилася. У 2001 році в Олексія і Юлії народилася дочка Дарина, а у 2008 - син Захар. Дочка в 2019 році вступила до Стенфордського університету в США. Олексій з сім'єю живе в квартирі в Московському районі Мар'їно. За словами Навального, він має українське коріння.

Цитати Олексія Навального

Я думаю, влада в Росії зміниться не в результаті виборів.

При Єльцині корупція була проблемою, а при Путіні корупція стала системою.

Коли у тебе все є, а ти при цьому щось робиш, люди вважають це дуже дивним.

Ідея впроваджувати хороших людей у погану владу не працює.

Ми працюємо в системі, де самі корупціонери розв'язують питання про переслідування корупціонерів.

Будь-яка влада деградує без конкуренції.

Я не вірю в теорії змови і складні конструкції. Так, дуже може бути, що, коли переслідуємо одного шахрая, ми допомагаємо іншому шахраєві. Але це ж не привід перестати переслідувати шахраїв!

Я вважаю, що еміграція - це капітуляція. Потрібно бути бійцями. Ми несемо відповідальність за тих, хто не може виїхати. Ми повинні не кинути все, а зробити так, щоб всі інші жили нормально.

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Автор: Катерина Пулатова