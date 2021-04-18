Повідомляється, що через голодування стан опозиціонера критичний.

У Росії Фонд боротьби з корупцією (ФБК) анонсував нові мітинги на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який продовжує голодування у виправній колонії. Акції призначені на середу, 21 квітня.

Читайте такожЛікарі заявили про критичний стан НавальногоПро це йдеться на сторінці російського опозиціонера в Facebook.

«Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Середа, 21 квітня, 19:00, центральні площі російських міст», - йдеться в повідомленні.

Ініціатори мітингу зазначають, що Навального «вбивають на очах у всіх», а «його життя висить на волосині»:

«У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він вже кілька тижнів тримає голодування, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу у нас немає».

Ув'язнення Навального: подробиці

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новачком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

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Автор: Катерина Шварц