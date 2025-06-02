Бербок заявила, що хоче стати "чесним посередником" для Генеральної Асамблеї ООН.

Ексміністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була обрана головою Генеральної Асамблеї ООН. Дипломат була єдиним кандидатом, повідомляє DW.

Зазначається, що під час таємного голосування Бербок отримала 167 голосів, про що оголосив голова Філемон Янг.

Ексголова МЗС Німеччини висловила вдячність за своє обрання. Вона заявила, що хоче стати "чесним посередником" для Генеральної Асамблеї ООН.

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У виданні додали, що Бербок вступить на нову посаду з 9 вересня, незадовго до щорічного засідання Генеральної асамблеї. Термін її повноважень на посаді голови становитиме один рік.

Журналісти наголосили, що Бербок стала п'ятою в історії жінкою, яка обіймала будь-коли цю посаду з моменту заснування ООН майже 80 років тому.

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Раніше в Associated Press повідомили, що Організація Об'єднаних Націй наказала своїм офісам і агентствам до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу. Причиною стали суттєві проблеми з фінансуванням.

Під скорочення потраплять понад 60 підрозділів ООН, включно з гуманітарними та політичними офісами.

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