Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Київ має отримати від Берліна більше військової допомоги, ніж заплановано. Вона вважає, що це буде внеском у безпеку самої Німеччини.
Видання Spiegel пише, що Бербок наполягає на тому, що якщо не піти на цей крок, то Україна "буде менш здатною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".
"Звичайно, це також означає, що Україна не зможе захистити себе і, отже, не зможе захистити нас. Військова підтримка України - це найкращий захист нашої безпеки в Європі та безпеки Німеччини", - вказала дипломат.
Допомога Україні від Німеччини - останні новини
20 грудня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської ради повідомив, що Німеччина відправила в Україну ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.
10 січня стало відомо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хочуть до виборів до Бундестагу виділити близько 3 мільярдів євро на постачання зброї Україні, але канцлер Олаф Шольц чинить опір.
Зазначається, що він не хоче ставити майбутній уряд Німеччини перед фактом. Крім того, у Шольца не бачать необхідності в термінових діях, вважаючи достатнім виділення близько 4 мільярдів євро на військову допомогу Україні в поточному році.