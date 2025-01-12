Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про наслідки скорочення допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Київ має отримати від Берліна більше військової допомоги, ніж заплановано. Вона вважає, що це буде внеском у безпеку самої Німеччини.

Видання Spiegel пише, що Бербок наполягає на тому, що якщо не піти на цей крок, то Україна "буде менш здатною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

"Звичайно, це також означає, що Україна не зможе захистити себе і, отже, не зможе захистити нас. Військова підтримка України - це найкращий захист нашої безпеки в Європі та безпеки Німеччини", - вказала дипломат.

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Допомога Україні від Німеччини - останні новини

20 грудня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками засідання Європейської ради повідомив, що Німеччина відправила в Україну ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

10 січня стало відомо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус хочуть до виборів до Бундестагу виділити близько 3 мільярдів євро на постачання зброї Україні, але канцлер Олаф Шольц чинить опір.

Зазначається, що він не хоче ставити майбутній уряд Німеччини перед фактом. Крім того, у Шольца не бачать необхідності в термінових діях, вважаючи достатнім виділення близько 4 мільярдів євро на військову допомогу Україні в поточному році.

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