Вона виступає проти відновлення його роботи.

Виконуюча обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз не може допустити реанімації російського газопроводу "Північний потік-2".

Як пише Bloomberg, заява пролунала в кулуарах її зустрічі з колегами з країн Північної Європи та Балтії у Данії. Так Бербок прокоментувала розмови про те, що припинення вогню в Україні могло б призвести до відновлення газових поставок з Російської Федерації:

"Відмова від реактивації "Північного потоку-2" - це наш найкращий самозахист. Згуртованість Європейського Союзу - це наше страхування життя, і про це завжди слід серйозно думати".

Північний потік

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року біля острова Борнгольм у Балтійському морі зафіксували вибухи. Невдовзі стало відомо про пошкодження ниток російських газпроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Відео дня

Швеція офіційно заявила, що вибухи були навмисним саботажем. Росія звинуватила США та Велику Британію у знищенні газопроводів, однак не надала жодних переконливих доказів.

Газопроводи офіційно вважаються непрацездатними. Обговорення щодо можливого відновлення Nord Stream 2 періодично виникають у політичних колах Німеччини, але уряд не підтримує таку ідею.

Міністр економіки та енергетики Роберт Габек заявляв, що обговорення відновлення Nord Stream є "повністю неправильним напрямком", особливо в умовах триваючої агресії Росії проти України .​

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