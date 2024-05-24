Орбан: Угорщина хоче 'переосмислити' своє членство в НАТО, юристи працюють

Ці заяви Орбана прозвучали на тлі підготовки нового пакету допомоги НАТО для України.

Угорщина хоче переосмислити своє членство в НАТО. Військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів Організації Північноатлантичного договору.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо, пише Bloomberg.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", – сказав Орбан. Відео дня

Угорщина вже є важливим учасником двох місій Альянсу за межами його території - в Іраку та Косово. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.

Заяви Орбана прозвучали в той момент, коли Альянс готує пакет підтримки для України, який буде представлений на саміті лідерів у Вашингтоні в липні. Очікується, що ці заходи включатимуть більшу роль НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і навчання для сил Києва.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні:

Спочатку Будапешт засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, проте відмовився надавати країні військову допомогу, а також зберіг відносини з Москвою.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан ветував європейську допомогу Україні, а також виступав проти її членства в НАТО і Європейському Союзі.

Також угорський прем'єр закликав припинити вогонь і сісти за стіл переговорів із Москвою, оскільки він переконаний, що Україна не здатна перемогти Росію.

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