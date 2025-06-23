На думку Рубіо, закриття протоки буде для Ірану "економічним самогубством".

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай не допустити закриття Іраном одного з найважливіших судноплавних шляхів світу - Ормузької протоки. Про це пише ВВС.

"Я закликаю китайський уряд у Пекіні звернутися до них (Ірану, - ред.) з цього приводу, оскільки вони сильно залежать від Ормузької протоки для своєї нафти. Якщо вони [закриють протоки]... це буде для них економічним самогубством. І ми зберігаємо варіанти вирішення цієї проблеми, але інші країни також повинні це враховувати. Це завдасть економіці інших країн набагато більшої шкоди, ніж нашій", – цитує видання Рубіо.

Зазначається, що близько 20% світової нафти проходить через Ормузьку протоку, причому основні виробники нафти і газу на Близькому Сході використовують цей водний шлях для транспортування енергії з регіону, тому будь-яка закриття протоки може призвести до стрімкого зростання світових цін на нафту.

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Вартість сирої нафти впливає на все: від того, скільки коштує заправити автомобіль, - до ціни на продукти харчування в супермаркеті, наголошує видання.

Енергетичний аналітик Вандана Харі заявила, що Іран від закриття протоки "мало що виграє", проте втратить багато:

"Іран ризикує перетворити своїх сусідів-виробників нафти та газу в Перській затоці на ворогів і викликати гнів Китаю, який є для нього ключовим ринком збуту".

Закриття Ормузької протоки: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Іран збирається закрити Ормузьку протоку після атаки США. Це рішення парламенту Ірану не є остаточним, адже його ще має затвердити Вища рада національної безпеки. Іранські ЗМІ писали, що депутат і командувач Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі заявив, що питання про закриття Ормузької протоки стоїть на порядку денному. За його словами, питання буде вирішено, коли це буде необхідно.

Нафта підніметься вище за $100 за барель, якщо Іран заблокує найважливіший у світі маршрут транспортування сирої нафти, пише The Times. За словами головного економіста Peel Hunt Каллума Пікерінга, спроба Ірану атакувати або замінувати протоку спричинить "значний глобальний шок пропозиції та цін, знизивши світовий ВВП і підстьобнувши інфляцію". А історик Ніалл Фергюсон попередив, заблокування протоки підніме нафту "набагато вище" $100 за барель і викличе величезний економічний шок у масштабах, небачених із 1970-х років.

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