Це формалізація вже існуючих операцій, що підвищує ефективність використання цих стратегічних літаків.

Минулого тижня Велика Британія та Німеччина уклали нову Угоду Trinity House, яка передбачає розширення двосторонньої оборонної співпраці між міністерствами оборони обох країн. Серед важливих аспектів угоди – оголошення, що німецькі морські патрульні літаки P-8 Poseidon періодично виконуватимуть польоти з бази ВПС Лоссімут у Шотландії, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що це формалізація вже існуючих операцій, що підвищує ефективність використання цих стратегічних літаків. P-8 Poseidon, вироблений Boeing, здатен патрулювати океани на великих відстанях та розрахований на тривалі місії. Його ключова здатність – це пошук і знешкодження підводних човнів. P-8 стали заміною застарілого Nimrod MR2, проєкт модернізації якого в 90-х і 2000-х роках виявився невдалим і був закритий у 2011 році через високі витрати.

Poseidon має низку технологій для виявлення підводних об'єктів, зокрема гідроакустичні буї, які можуть як пасивно прослуховувати, так і активно визначати місцезнаходження цілей. Основна задача – не допустити присутності підводних човнів у зонах дії стратегічних підводних сил. Особливе значення це має для захисту критичної підводної інфраструктури, такої як кабелі зв'язку та енергетичні комунікації, від потенційних загроз.

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Таким чином, нова угода сприяє підвищенню ефективності спільних дій Великої Британії та Німеччини в питаннях безпеки і захисту ключових національних інтересів.

Російські підводні човни

Нагадаємо, 2021 року ВМС США створили групу, яка здатна швидко протидіяти російським субмаринам в Атлантичному океані.

Тим часом Україна змогла двічі вразити російський підводний човен за 11 місяців. Йдеться про підводний човен класу Kilo "Ростов-на-Дону" в Севастополі, внаслідок якого він затонув. Підводний човен перебував на ремонті після попереднього українського удару крилатою ракетою Storm Shadow.

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