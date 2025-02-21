Про таку допомогу мають оголосити з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Європейський Союз може скоро надати Україні новий пакет допомоги. Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає The Guardian.

За його словами, позиція ЄС "дуже чітка", адже блок схиляється до "миру через силу".

Кубілюс зауважив, що ЄС запропонує новий пакет допомоги для України в понеділок, адже члени блоку обговорюють всі можливості, які б дозволили їм терміново надіслати "дуже сильний сигнал українцям та світу, що ми стоїмо разом з Україною".

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"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання буде ... третя річниця війни, яка припадає на наступний понеділок", - підкреслив політик.

Він додав, що є "плітки" щодо цифр, однак він заявив, що не буде спекулювати на цьому.

Військова допомога Україні від ЄС - що відомо

Раніше видання Politico писало, що Європейський Союз готує пакет військової допомоги Україні на 6 мільярдів євро. До цього пакету мають входити 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи ППО та інше озброєння.

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЄС може надати Україні пакет допомоги розміром 700 мільярдів євро. За її словами, блок запустить настільки великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі.

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