Причиною зречення Папою Римським престолу може стати його стан здоров'я.

Папа Римський Франциск може зректися престолу через стан здоров'я.

Про це повідомляє італійське видання Libero, посилаючись на відповідні розмови в оточенні понтифіка, які лунають все частіше. Також все більше чуток ходить про неминучий конклав, пише Affaritaliani.it.

Причиною зречення 84-річним Папою Римським престолу, найімовірніше стане його стан здоров'я. На початку липня він переніс операцію на кишківнику. Лікарі видалили йому частину товстої кишки, звуженої через запалення.

Читайте такожТри кулі та лист з погрозами: Папі Римському відправили дивний конверт

Видання Il Sismografo, яке вважається наближеним до офісу державного секретаріату Ватикану, описує стан Франциска як "важкий і дегенеративний, а хвороба може бути хронічною".

Італійські ЗМІ нагадують, що 17 грудня Франциску виповниться 85 років. Саме в цьому віці престолу зрікся попередній Папа Римський - Бенедикт XVI.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій