Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра службу з нагоди Вербної неділі 28 березня.

Папа Римський Франциск під час служби у базиліці Святого Петра службу з нагоди Вербної неділі 28 березня сказав, що "диявол використовує коронакризу, щоб посіяти недовіру".

Як пише НВ із посиланням на Reuters, зазвичай у Ватикані на площі Святого Петра у Вербну неділю збираються десятки тисяч людей, тримаючи в руках оливкові гілки та пальмові листя під час служби Папи Франциска. Однак через пандемію коронавірусу цього року лише близько 120 вірян взяли участь у недільній месі, приєднавшись до Папи, та близько 30 кардиналів у другому крилі базиліки.

"Минулого року ми були шоковані. Цього року на нас більший тиск, і економічна криза стала тяжкою… Диявол використовує кризу, щоб посіяти недовіру, зневіру та розбрат", - сказав Франциск під час традиційної служби.

За його словами, пандемія принесла фізичні, психологічні та духовні страждання. З моменту обрання у 2013 році Франциск заявляв, що вважає диявола реальним, а слова в документі 2018 року про те, що він є міфічним, - помилкові.

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Майже всі, хто брав участь у месі, окрім Папи Римського та хору, були в захисних масках.

Решта богослужінь Папи Римського, зокрема Великий четвер, Страсна п’ятниця, Велика субота та Великдень, також відбуватимуться з обмеженою кількістю учасників.

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Автор: Олександр Топчій