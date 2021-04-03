Влада Єгипту сподівається, що новий музей зможе оживити туризм – основне джерело доходів.

У столиці Єгипту пройде «Золотий парад фараонів». 22 мумії перенесуть з Каїрського єгипетського музею у розташований за 5 км новий Національний музей єгипетської цивілізації.

Про це пише BBC News.

Читайте такожНапад біля Конгресу США: помер один з поліцейськихМумії, поміщені у наповнені азотом ящики, перенесуть з пошаною за порядком їхнього правління. Для кожного з фараонів підготували спеціальний транспорт, оснащений амортизаторами. Їх супроводжуватимуть колісниці.

Влада Єгипту сподівається, що новий музей зможе оживити туризм – основне джерело доходів, що постраждало через пандемію коронавірусу. Подію транслюватимуть онлайн.

Фараонів розмістять у королівському залі мумій, і з 18 квітня вони стануть доступними для огляду публіки.

Водночас у самій країні до анонсованої події ставляться з острахом, оскільки в Єгипті досі побутують забобони, пов’язані з перенесенням мертвих і розкриттям могил. Дехто навіть пов’язав парад з подіями, які регіон був змушений пережити протягом останніх кількох місяців.

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Автор: Яна Ставська