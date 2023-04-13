На весняній пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудуться термінові дебати щодо примусового вивезення українських дітей на території РФ.
Про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі Ради Європи. Там уточнили, що на дебатах у Страсбурзі буде присутня перша леді України Олена Зеленська. Поки що на сайті ПАРЄ немає даних, в який день пройдуть дебати.
Ордер на арешт Путіна
Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Їх звинувачують у воєнних злочинах, пов'язаних з депортацією українських дітей.
Як пояснив французький юрист Еммануель Доуд, який подав позов до Міжнародного кримінального суду щодо незаконного вивезення українських дітей у РФ. Факт депортації дітей є складовою злочину геноциду і вивезення частини населення з метою асиміляції, в даному випадку української нації, достатньо, щоб кваліфікувати це як геноцид.