Глобальні політичні еліти прийняли для себе принципове рішення не вважати Путіна легітимним і розв'язали руки опонентам російської влади.

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі створює найкращу основу для потенційних протестних рухів в Росії, оскільки показує росіянам, що Володимир Путін – не та людина, з якою будуть вести переговори, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю УНІАН Подоляк зазначив, що ордер на арешт російського президента робить протест проти нього і його оточення легітимним.

"Рішення Міжнародного кримінального суду, грубо кажучи, означає, що глобальні політичні еліти ухвалили для себе принципове рішення - не вважати Путіна легітимним. Так, на внутрішньому ринку він ще контролює ситуацію, контролює Росію. Але з юридичної точки зору він вже нікчемний. Відповідно до нього можна застосовувати інші нормативи. І міжнародна спільнота побічно каже громадянам Російської Федерації, що якщо вони зі зброєю в руках будуть знищувати представників путінського оточення, жорстко з ними обходитися, це буде сприйматися не те щоб позитивно, але легітимно", – говорить Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначає, що ордер на арешт "акцентує на різкому ослабленні легітимності Путіна на міжнародних ринках". Він упевнений, що в Росії це "поступово почне реалізовуватися в протестні рухи".

"Грубо кажучи, всім потенційним опонентам, представникам протесту, партизанським рухам в Росії, ніби сказано – Путін не є людиною, яка може приїхати за стіл переговорів і з кимось про щось говорити. Відповідно, ви можете робити в Росії будь-які кроки, спрямовані на прискорення трансформації політичної системи для того, щоб повернути Росію в рамки міжнародного права", – додає Подоляк.

Ордер на арешт Путіна - що потрібно знати

Раніше цього місяця суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Путіна, обвинуваченого в депортації дітей з України. В МКС пояснювали, що ордер є довічним. Він зобов'язує будь-яку з країн, що ратифікували Римський статут, заарештувати Путіна в разі його появи на її території.

Російський диктатор протягом останніх років уникає міжнародних візитів. Зокрема, США не відвідував з 2015 року. У цій країні, яка не ратифікувала Римський статут, уникли відповіді щодо того, чи видадуть Путіна Гаазі в разі його приїзду.

У Європейському Союзі підтримали рішення суду в Гаазі щодо ордеру на арешт Путіна. Німеччина стала першою країною, яка висловила готовність заарештувати його.

Водночас Угорщини заявляє, що не має наміру брати під арешт російського лідера. При цьому влада країни посилається на те, що Угорщина не оприлюднила частину статуту, яка зробила б такий ордер на арешт обов'язковим.

ПАР, де в серпні очікується саміт BRICS і візит Путіна, вивчають всі варіанти, щоб уникнути арешту російського лідера за ордером МКС. Країна веде консультації з російською стороною.

У Кремлі у відповідь на рішення МКС заявили, що "близько до серця" його не приймають. Однак згодом Слідком РФ завів справу, а в Держдумі запропонували заборонити МКС в Росії.

У відповідь на погрози росіян президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту заявила про непохитну підтримку МКС і закликала поважати незалежність судів і прокуратур.

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