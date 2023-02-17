Його назвали "закон про дітей СВО".

До Держдуми РФ внесли "закон про дітей СВО". Він спрямований на спрощення вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Неповнолітні вказані в ньому як "росіяни".

Законопроєкт був зареєстрований в базі Держдуми і направлений голові нижньої палати російського парламенту В'ячеславу Володіну, що підтверджує інформація на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності. За його створення відповідала партія ЛДПР.

У пояснювальній записці до документа сказано: "Цей Федеральний закон встановлює правовий статус дітей "спеціальної військової операції "з метою створення умов, що забезпечують їм додаткові заходи підтримки". Що саме під цим мається на увазі, не уточнюється.

Відео дня

Сюди може відноситися і вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій під приводом надання допомоги. На такий висновок наштовхує ще одне формулювання в законопроекті. Всіх неповнолітніх в захоплених регіонах назвали "росіянами". Виходить, за новим законопроектом, депортація дітей — це нібито переміщення в рамках РФ. У такий спосіб держава-агресор закріплює спробу анексії українських земель у своєму законодавстві.

До так званих "дітей СВО" віднесуть неповнолітніх, які з 24 лютого 2022 року проживали на території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та окремих районів Криму. У цю категорію також потраплять хлопчики і дівчатка з російських регіонів, що межують з Україною. У такий спосіб РФ може намагатися асимілювати українських дітей у російському суспільстві.

Росія краде українських дітей: остання інформація

Як повідомили в Центрі національного опору (ЦНС), українських дітей з території Луганщини можуть вивезти до Карелії. Приводом для цього вказують "відпочинок і оздоровлення".

Директор громадської організації Східна правозахисна група Віра Ястребова заявила, що РФ може примусово депортувати 82 тисячі українських дітей.

У листопаді 2022 року у ЦНС підрахували кількість неповнолітніх, вивезених на територію РФ. За дев'ять місяців рашисти викрали близько 10 тисяч українських дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: