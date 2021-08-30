Під фотографією з дитиною з аеропорту в Кабулі сержант Ніколь Джі написала: "Я люблю свою роботу".

Фотографія 23-річного сержанта морської піхоти США Ніколь Джі з афганською дитиною облетіла весь світ і підкорила користувачів соцмереж. Через тиждень дівчина загинула під час теракту в Кабулі.

Знімок, на якому Ніколь тримає на руках маленьку дитину, вона опублікувала в Instagram 21 серпня, передає Bermuda News.

У підписі до фото з аеропорту в Кабулі вона зазначила: "Я люблю свою роботу". Публікація вже набрала понад 160 тисяч лайків і безліч коментарів, в яких люди приносили свої співчуття.

Сержант Джи стала однією з 13 військовослужбовців США, які загинули внаслідок теракту в четвер, 26 серпня, в Кабулі, коли терористи-смертники підірвали бомби поблизу групи афганських мирних жителів біля аеропорту.

Друзі та колеги Ніколь Джи вшанували її пам'ять, зазначивши, що вона робила те, що любила: допомагала іншим.

"Мій найкращий друг, моя сестра назавжди. Друга половина мене", прокоментувала сержант морської піхоти Меллорі Харрісон, давня подруга Ніколь Джи.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася 26 серпня біля аеропорту Кабула. За останніми даними, в результаті вибухів загинули 169 осіб. Серед них - 13 військовослужбовців США.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану, а також вживуть заходів щодо причетних до вибуху.

29 серпня американський безпілотник завдав авіаудару по автомобілю, яким керував смертник, що планував влаштувати теракт в аеропорту афганської столиці.

Автор: Денис Прядко