Ізраїльське керівництво намагається провести саміт в Єрусалимі для укладення миру.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт сказав, що, незважаючи на зрушення в переговорах про припинення вогню між Росією і Україною, між двома сторонами залишаються "дуже великі" розбіжності.

Про це повідомляє Sky News.

"Попереду ще довгий шлях, тому що, як я вже сказав, є ряд спірних питань, у тому числі принципових", — сказав ізраїльський прем'єр-міністр.

Однак він додав, що Ізраїль "продовжить спроби подолати цю прірву і покласти край війні".

Як відомо, в останні тижні Беннет на початку цього місяця вилетів до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Беннет запропонував провести саміт за участю Росії та України в Єрусалимі.

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