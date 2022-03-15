Анатолій Вікторов може попросити запросити президента РФ Володимира Путіна виступити в Кнесеті.

Посол Російської Федерації в Ізраїль Анатолій Вікторов попросив про "термінову зустріч" зі спікером Кнесету Міккі Леві. Заява прозвучала після повідомлення, що президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю.

Про це повідомляє Walla.

Передбачається, що Вікторов виступить проти звернення Зеленського. Крім того, він може попросити запросити президента РФ Володимира Путіна виступити в Кнесеті.

При цьому в посольстві РФ заявили, що зустріч торкнеться розвитку російсько-Ізраїльських міжпарламентських зв'язків. У свою чергу в офісі Леві спростували повідомлення про суперечку між Ізраїлем і РФ з приводу виступу.

"Ніякої кризи немає. Росіяни попросили про зустріч, і ми погодилися, як і з послом України. Ми зустрічаємося з послами майже щотижня", - зазначив представник Леві

Варто відзначити, що Леві домовився з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком про конференцію в Zoom.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 13 березня Ізраїль обмежив прийом українців. керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що призупинення безвізу та впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком, який вимагає негайного виправлення.

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