За словами президента Фінляндії, Європі потрібно зробити щось подібне до того, як було зроблено в Косові.

Європі необхідно представити спеціального посланника щодо питань України, аби забезпечити їй значну роль у будь-якому мирному процесі. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа виключила ЄС з переліку партнерів на переговорах, пише Reuters.

За словами спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України і Росії Кіта Келлога, Європа не буде мати місця за столом перемовин щодо закінчення війни в Україні.

У відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон, швидше за все, скликає у понеділок екстрену зустріч лідерів Європи, а також Великої Британії, аби обговорити, що можна зробити для безпеки Києва.

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За інформацією Reuters, під час зустрічі лідери ЄС обговорять, яку термінову допомогу вони можуть надати Україні, роль Європи у наданні гарантій безпеки Києву, а також зміцнення колективної безпеки континенту.

"Якщо я можу вільно висловити одну ідею, якщо буде стіл переговорів, я думаю, що нам потрібно зробити щось подібне до того, що було зроблено в Косові", - наголосив Александр Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки, говорячи про переговори, які допомогли зупинити військові репресії Сербії 1998-99 років проти її південної провінції і привести до створення окремої держави.

Також президент Фінляндії зазначив:

"Європа повинна мати спеціального посланника, такого як Мартті Ахтісаарі (по Косову), а потім заступника посланника на рівні ... Келлога..., і в цьому сенсі ми отримаємо якусь частку в грі".

У Reuters нагадали, що цього тижня Дональд Трамп здивував своїх європейських союзників, провівши телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також адміністрація Трампа викликала серед лідерів ЄС занепокоєння після заяв щодо війни в Україні, зокрема коли віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував європейські демократії та цінності.

"Чого нам не вистачало щодо України в останні роки, так це однієї особистості, яку всі поважали б, з якою рахувалися б у Москві, з якою рахувалися б у Києві, яка мала б підтримку у Вашингтоні, європейських столицях та інших лідерах, у тому числі на глобальному Півдні, і яка мала б повноваження керувати мирними переговорами. Нам потрібна висока видимість когось сильного, хто може керувати процесом", - додав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир. Також він наголосив, що Європа повинна зміцнити свою колективну безпеку та стати більш автономною.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три умови для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

"Абсолютно, тому що Україна потребує справедливого і довготривалого миру. Якщо ми хочемо досягнути цієї мети - і дуже важливо, щоби у нас був справедливий мир, бо інші спостерігають, чи дотримуємося ми своїх принципів... Тому це лише можливо з Євросоюзом, який виступає на стороні України", - зазначила вона.

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