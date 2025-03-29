У Путіна натякнули, що угоди про припинення вогню не досягнуть цього року

При цьому один з переговорників Путіна заявив, що з американською делегацією "в принципі можна працювати".

Представник Росії на мирних переговорах щодо України, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін припустив, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто у 2025 році.

Як заявив переговорник в інтерв'ю каналу "Росія-24", позитивні зрушення в процесі врегулювання конфлікту в Україні можливі, однак, ймовірно, не найближчим часом, цитує The Moscow Times.

"Можливо, не цього року або в кінці цього року", - сказав Карасін, прогнозуючи прогрес щодо припинення вогню.

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Він також зазначив, що зустрічі в Саудівській Аравії буди "спокійні" і "конструктивні", але визнав їх слабку результативність. "Було би наївно чекати якихось проривних результатів на першій ж зустрічі", - зазначив він.

Карасін додав, що з американською делегацією "в принципі можна працювати", оскільки її представники "слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції". Переговорник Путіна впевнена, що переговори зі США продовжуватимуться.

Переговори про припинення війни

Нагадаємо, ​на початку березня Сполучені Штати Америки зупинили всю військову допомогу та надання розвідувальних даних Україні. Це рішення було ухвалене Дональдом Трампом після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

У Білому домі казали, що хочуть отримати вибачення від Києва. Також Україна мала продемонструвати Штатам "готовність до миру".

Після переговорів між українською та американською сторонами у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови аналогічного кроку з боку Росії. Тоді ж США відновили військову допомогу та обмін розвідданими.

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