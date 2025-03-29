У Путіна натякнули, що угоди про припинення вогню не досягнуть цього року

Представник Росії на мирних переговорах щодо України, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін припустив, що угоди про припинення вогню не буде досягнуто у 2025 році.
Як заявив переговорник в інтерв'ю каналу "Росія-24", позитивні зрушення в процесі врегулювання конфлікту в Україні можливі, однак, ймовірно, не найближчим часом, цитує The Moscow Times.
"Можливо, не цього року або в кінці цього року", - сказав Карасін, прогнозуючи прогрес щодо припинення вогню.
Він також зазначив, що зустрічі в Саудівській Аравії буди "спокійні" і "конструктивні", але визнав їх слабку результативність. "Було би наївно чекати якихось проривних результатів на першій ж зустрічі", - зазначив він.
Карасін додав, що з американською делегацією "в принципі можна працювати", оскільки її представники "слухають, сприймають, протиставляють якісь свої позиції". Переговорник Путіна впевнена, що переговори зі США продовжуватимуться.
Переговори про припинення війни
Нагадаємо, на початку березня Сполучені Штати Америки зупинили всю військову допомогу та надання розвідувальних даних Україні. Це рішення було ухвалене Дональдом Трампом після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
У Білому домі казали, що хочуть отримати вибачення від Києва. Також Україна мала продемонструвати Штатам "готовність до миру".
Після переговорів між українською та американською сторонами у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови аналогічного кроку з боку Росії. Тоді ж США відновили військову допомогу та обмін розвідданими.