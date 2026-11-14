Зустріч Трампа, Сі та Путіна у Китаї: в NYP розповіли, які теми будуть обговорюватися

Трамп уже практично підтвердив плани щодо проведення саміту за участю трьох країн, які володіють більшістю світового ядерного арсеналу.

Наступного четверга, 19 листопада, президент США Дональд Трамп проведе тристоронній саміт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним у рамках щорічної конференції АТЕС у Шеньчжені, повідомляє New York Post.

Видання розповіло, що обговорення буде значною мірою зосереджено на розробці амбітної угоди про контроль над ядерною зброєю.

Представник Білого дому повідомив виданню, що під час обговорень також можуть бути порушені питання війни в Ірані та Північній Кореї.

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В статті нагадується, що очільник Білого дому не зустрічався з Путіним особисто з часу саміту, що відбувся в серпні минулого року на Алясці і був присвячений його зусиллям щодо посередництва у припиненні війни в Україні. Прогнозується, що це може бути ще однією потенційною темою для обговорення. При цьому, у вересні Трамп приймав Сі в Білому домі.

Вказується, що спеціальні посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього року неодноразово зустрічалися з Путіним, намагаючись досягти прогресу у припиненні конфлікту між Москвою і Києвом, що триває вже майже п’ять роківв. Їхня остання зустріч у Кремлі відбулася у четвер.

Видання зауважило, що Трамп уже практично підтвердив плани щодо проведення саміту за участю трьох країн, які володіють більшістю світового ядерного арсеналу.

"Одна із зустрічей, як я вважаю, відбудеться між президентом Путіним і президентом Сі, і це буде цікаво. Ми обговоримо багато питань, зокрема денуклеаризацію, але й багато інших тем. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані, і у нас це добре виходить", - розповів Трамп журналістам в неділю.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не підносити жодних сюрпризів під час очікуваних перемовин щодо України з російським диктатором Володимиром Путіним в Китаї. Мерц зазначив, що дехто боїться, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа". Цей саміт європейці розглядали як потенційно переломний момент у зусиллях з припинення війни в Україні.

Також ми писали, що питання війни в Україні не розглядатимуть під час можливих переговорів президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна в Шеньчжені. За словами джерел, Китай волів би, аби будь-які переговори щодо України відбувалися безпосередньо між США та Росією. Окрім цього, з переліку можливих тем обговорення зникла і денуклеаризація Корейського півострова, яку, на думку Пекіна, мають вирішувати США і Північна Корея. Джерела повідомили, що робочі групи обговорювали можливість спільної заяви про неприпустимість будь-якої майбутньої ядерної війни.

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