Сторони конфлікту зібралися на зустріч вперше з 2022 року.

У Стамбулі розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна вважає важливим, аби Росія та Україна прислухалися до закликів президента США Дональда Трампа та турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана щодо укладення миру, цитує Clash Report.

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Він додав, що стамбульські перемовини повинні завершитися російсько-українським самітом.

"Росія і Україна повинні вибрати між досягненням мирної угоди або продовженням нових смертей", - підкреслив Фідан.

Водночас українське дипломатичне джерело повідомило для Axios, що делегація РФ планує вилетіти в аеропорт одразу після зустрічі, а не лишатися у Стамбулі, аби обговорити припинення вогню, передає Clash Report.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чого вимагатиме Україна від Росії на переговорах у Стамбулі. За його словами, РФ має виявити готовність до конкретних дій гуманітарного характеру для того, аби зробити мир можливим.

Відомо, що у Стамбулі українська сторона вже провела зустріч з представниками США, Великої Британії, Німеччини і Франції, на якій були скоординовані позиції перед сьогоднішніми переговорами з російською делегацією в Стамбулі.

"Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні", - запевнив Умєров.

Водночас очільник російської делегації Володимир Мединський зробив заяву щодо переговорів з Україною у Стамбулі. Він наголосив, що представники РФ уже провели "дуже плідну" зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Пояснили нашу позицію. Завтра (16 травня) з ранку - буквально, з 10 ранку - ми будемо чекати українську сторону, яка має прибути на зустріч. Ми готові до роботи", - сказав Мединський.

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