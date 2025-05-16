За словами представника РФ, під час перемовин українська сторона запросила прямі переговори між керівниками держав.

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що сторона РФ задоволена результатами перемовин з Україною. За його словами, Росія готова продовжувати такі контракти.

"Про що домовилися? Перше. Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими, тисяча на тисячу осіб. Друге. Українська сторона запросила прямі переговори між керівниками держав. Ми взяли цей запит до відома. І третє. Ми домовилися про те, що кожна сторона представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню", - наголосив Мединський в коментарі росЗМІ.

Політик додав, що кожна сторона має прописати в деталях умови припинення вогню.

"Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, теж про це домовлено, треба продовжити наші переговори", - сказав очільник російської делегації.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Сторони конфлікту зібралися на зустріч вперше з 2022 року.

Як стало відомо, делегація в останню хвилину перед переговорами поставила вимогу, аби американська сторона не була присутня на зустрічі. Українська делегація заявила журналістам, що таким чином Росія намагалася зірвати переговорний процес.

Після переговорів ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Зокрема росіяни вимагали вивести "зі своєї території" всі українські війська та наголосили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених. За його словами, про це було домовлено з російською делегацією у Стамбулі. Умєров не назвав точну дату обміну полоненими, але сказав, що вона йому відома.

Також міністр повідомив, що під час переговорів обговорювалася зустріч Путіна та Зеленського. Він додав, що наразі команди працюють над цим.

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