За словами спецпосланця Трампа, раніше США розглядали Ватикан, як можливе місце для зустрічі з лідерами країн.

Україна вже надала США перелік умов для досягнення миру та наразі Америка очікує від Росії відповідного меморандуму. Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox Business.

За його словами, як тільки США отримають такий документ від російської сторони, то вдасться організувати зустріч України та РФ щодо мирних переговорів. Келлог додав, що, ймовірно, така зустріч відбудеться у Женеві (Швейцарія).

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - Путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - пояснив спецпосланець президента США.

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Келлог додав, що наразі потрібно продовжувати тиснути на РФ, аби змусити країну сісти за стіл перемовин. За його словами, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Трампом наголосив, що Росія планує підготувати такий меморандум.

Мирні переговори між РФ та Україною - що відомо

Нагадаємо, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ. Сторони конфлікту зібралися на зустріч вперше з 2022 року.

Після переговорів ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Зокрема росіяни вимагали вивести "зі своєї території" всі українські війська та наголосили, що це є їхньою умовою для припинення вогню.

Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених. Він зазначив, що про це було домовлено з російською делегацією у Стамбулі.

Водночас росіяни поділилися результатами переговорів у Стамбулі. Глава російської переговорної групи Володимир Мединський наголосив, що сторона РФ задоволена результатами зустрічі та готова продовжувати такі контакти. Також він зазначив, що кожна сторона має прописати в деталях умови припинення вогню, аби знову зустрітися.

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