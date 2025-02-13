Підсумок переговорів має унеможливити спробу захоплення України Росією у майбутньому, вважає генсек НАТО.

Мирна угода, якої добивається президент США Дональд Трамп з російським диктатором Володимиром Путіним, має унеможливити спробу захоплення України Росією у майбутньому. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країни-членів Альянсу у Брюсселі.

"Ми всі хочемо миру в Україні скоріше раніше, аніж пізніше. Ми всі хочемо, аби Україна була в якомога кращій позиції, і коли ті переговори почнуться, щоб переконатися, аби вони були проведені успішно", - наголосив Рютте.

При цьому генеральний секретар Альянсу звернув увагу на вчорашні слова нового міністра оборони США Піта Гегсета.

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"Вкрай важливо, аби результати тих переговорів були довготривалими", - підкреслив Рютте.

Він додав, що підсумок переговорів не має бути "Мінськом-3".

"Цього не може знову повторитися. Ми не можемо знову дозволити Путіну робити спроби захоплювати квадратні кілометри в Україні у майбутньому", - наголосив Рютте.

Також у генсека запитали, чи не вважає він, що вчорашня риторика Гегсета була певним чином шкідливою для НАТО. Генеральний секретар Альянсу наголосив, що "ми альянс демократій, нам потрібні дебати".

Він повторив, в Альянсі хочуть, аби для України був встановлений довготривалий мир, і що треба допомогти Україні бути у найкращій можливій позиції для переговорів. Водночас європейці повинні колективно наростити витрати на оборону і на промислове виробництво.

Також у Рютте запитали, в якому напрямку тепер рухається Альянс.

"Цей альянс є родиною... Ми повинні переконатися, що ми маємо найкращі можливі засоби стримування для боротьби з будь-яким супротивником у майбутньому, але це означає, що ми повинні добитися гарної угоди для України. Ми повинні наростити витрати на оборону, наростити промислове виробництво", - сказав Рютте.

Крім того, він прокоментував твердження, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним без України для багатьох виглядає як початок зради України.

"Вчора ми бачили заяви з Вашингтона, у тому числі, ви забули згадати про його довгу телефонну розмову з президентом Зеленським (Володиимир Зеленський - президент України, - ред.). Тож ми побачимо, як це розвиватиметься відтепер крок за кроком", - сказав Рютте.

Переговори Трампа і Путіна щодо Україні

Як повідомляв УНІАН, із приходом на посаду президента США Дональда Трампа Вашингтон фактично зупинив допомогу Україні, що вже третій рік протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Тепер Трамп оголосив про негайні переговори з диктатором Путіним і сказав президенту України Зеленському залишити надію на повернення всіх захоплених Росією земель.

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