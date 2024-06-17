Міністр розповів, як учасники зустрічі відреагували на "мирну пропозицію" Путіна.

У наступному саміті миру може взяти участь Росія, до того часу Україна має перебувати на найсильніших позиціях.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І звісно, нам треба за столом переговорів й інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони. Моя, наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях", - цитує його Главком.

Міністр зазначив, що на цьому саміті розглядалися лише українська формула миру, а ультиматум Путіна не викликав в учасників "ніякого апетиту". Водночас він визнає, що у майбутньому переговорів з Москвою не вдасться уникнути.

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"Ми розуміємо прекрасно, що настане момент, коли прийдеться говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо говорити Росії мовою ультиматумів", - підкреслив Кулеба.

Що відомо про наступний саміт миру

На другий день "Глобального саміту миру" у міністерстві закордонних справ Швейцарії заявили, що наступний такий захід можуть провести ще до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

За даними ЗМІ, приймаючою країною може стати Саудівська Аравія, Катар або Туреччина. Президент Швейцарії зазначила, що участь Путіна можлива навіть попри те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

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