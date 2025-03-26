Рютте підкреслив, що нікому не зійде з рук напад на Польщу чи будь-якого іншого союзника НАТО.

У разі нападу Росії на Польщу або будь-яку іншу країну-члена НАТО Альянс завдасть у відповідь "нищівного" удару. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі, передає Радіо Свобода.

"Якщо хтось помилиться і подумає, що йому може зійти з рук напад на Польщу чи будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою та жорстокістю Альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже ясно Володимиру Путіну та будь-кому іншому, хто хоче напасти на нас", – заявив Рютте.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у свою чергу наголосив на важливості обов’язку НАТО захищати Польщу "в будь-якій критичній ситуації".

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Війна Росії і НАТО

Як заявив глава Бюро національної безпеки Польщі генерал Даріуш Луковскі, у разі війни з Росією Польща зможе протриматися лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси. При цьому деяких видів озроєння країні вистачить лише на 5 днів.

Раніше президент Литви Гінатас Науседа заявив, що його країна готується до можливого наступу Росії на країни НАТО до 2030 року.

А військовий експерт, історик Зенке Найтцель вважає, що напад Росії на Литву можливий уже цієї осені.

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