Росіяни знову звинувачують Україну в порушеннях.

У Російській Федерації прокоментували сподівання Сполучених Штатів Америки на те, що Київ та Москва продовжать "великоднє перемир'я" після свят.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі звинуватила українську сторону в тому, що вона не дотримувалася режиму тиші під час Великодня, нібито використовуючи американські реактивні артилерійські системи HIMARS:

"Але це не випадковість, а закономірність, адже під час мораторію на нанесення ударів по ПЕК Зеленський, який на нього погодився, прицільно бив по цивільній енергетичній інфраструктурі".

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, вчора кремлівський правитель Путін ініціював і офіційно оголосив про "великоднє перемир'я", яке нібито мало б набути чинності на період свят.

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Невдовзі стало відомо, що окупаційні війська Росії продовжили обстріли українських територій, завдаючи ударів по інфраструктурі.

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Москва порушила обіцянку тиші на всіх основних напрямках фронту. Він запропонував продовжити "перемир'я" щодо далекобійних атак дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі

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